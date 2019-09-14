شكرا لقرائتكم خليفة محمد صلاح لـ"الخليج 365": لا أريد اللعب فى الأهلى أو الزمالك.. وأحلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موهبة جديدة في قطاع الناشئين وبالتحديد في فريق 2003، وهو اللاعب يوسف حسن مهاجم ناشئين ذئاب الجبل، والذي يعده مسئولو المقاولون العرب لخلافة فراري الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

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خليفة محمد صلاح فى المقاولون



يوسف تصدر قائمة هدافي الفريق في دوري الجمهورية برصيد 20 هدفاً، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدما رأى فيه عماد النحاس المدير الفني للمقاولون خامة مبشرة ستساهم في تدعيم فريق الذئاب خلال الدوري العام.

خليفة محمد صلاح يفضل الاحتراف الأوروبى عن القطبين



والتقى "الخليج 365" مع يوسف محمد في قلعة ذئاب الجبل، وكشف ناشئ المقاولون عن طموحاته المستقبلية في الاحتراف بفريق أرسنال الانجليزي، مؤكداً أنه لا يريد اللعب للأهلي أو الزمالك وإنما هدف الاحتراف الخارجي وخوض مسيرة فراري الفراعنة.

يوسف حسن : عماد متعب مثلى الأعلى



وعن مثله الأعلى محلياً قال مهاجم المقاولون أنه يرى في عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء السابق مثلاً أعلى وقدوة خاصة أنه يلعب في نفس مركزه.