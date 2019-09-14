شكرا لقرائتكم البلطان: بلعمري نجم كبير.. ويجب أن يبتعد عن هذا الشخص لتنجح مسيرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن هناك شخصا يدعي أنه وكيل اللاعب جمال بلعمري يستغل المدافع الجزائري ويؤثر على استقرار بلعمري مع الفريق.

وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة، عقب تعادل الشباب مع النصر في الجولة الثالثة من الدوري: جمال بلعمري لاعب رائع ويستحق اللعب في أوروبا، وظهر مع نادي الشباب، ويعتبر أفضل مدافع عربي وفي إفريقيا، ولكن هناك شخص جزائري يدعي أنه وكيله يؤثر على تركيز المدافع.

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وأوضح قام الشخص بإحراجنا مع اتحاد كلباء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والشخص يعرفه جمال ووقع لنا إقرارا بأنه لا توجد علاقة به، وحذرنا الشخص حتى يتمكن المدافع من الاستقرار والتركيز مع الفريق، ويجب عليه أن يكون أكثر احترافية، وسنقوم بتحسين عقده عندما يحقق بطولة مع الشباب وليس منتخب الجزائر، وجمال لم يكن في معسكر الفريق ضد الشباب بسبب الإصابة.

وبخصوص الأحداث التي حدثت بينه وبين جماهير النصر، ذكر: هذه المجموعة لا تمثل جماهير النصر، وهو أمر مخزٍ، ومراقب المباراة دوّن تفاصيل ما حدث وستحول إلى لجنة الانضباط لنيل العقوبة، ونحن جئنا إلى خدمة الرياضة وليس لحدوث مثل هذه الأمور.

بدوره، تقدم فاروق بن مصطفى، حارس مرمى نادي الشباب، الاعتذار إلى عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر، عقب المناوشات التي حدثت بين اللاعبين في المباراة، وقال: أعتذر لحمدالله وما حدث بيننا أمر يجري في المباريات.