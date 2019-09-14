شكرا لقرائتكم صربيا تهزم التشيك وتحرز المركز الخامس في مونديال السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى المنتخب الصربي لكرة السلة مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليا في الصين بإحراز المركز الخامس في البطولة إثر فوزه الثمين 90/ 81 على نظيره التشيكي يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

ورغم انتهاء الربع الأول في المباراة بالتعادل 20 / 20 والأداء القوي من المنتخب التشيكي في الربع الثاني الذي أنهاه لصالحه 50 / 41 ، لقن المنتخب الصربي منافسه التشيكي درسا قاسيا في الربع الثالث وقلب تأخره بفارق تسع نقاط في نهاية الربع الثاني إلى تقدم بفارق سبع نقاط (69 / 62) على الفريق التشيكي في نهاية الربع الثالث.

وفي الربع الأخير ، ورغم محاولات التشيك لاستعادة التقدم ، وسع المنتخب الصربي الفارق تدريجيا ووصل إلى 15 نقطة في وسط هذا الشوط قبل أن ينتهي اللقاء بفارق تسع نقاط. ويدين المنتخب الصربي بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين على التشيك إلى لاعبه المتألق بوغدان بوغدانوفيتش المحترف في فريق ساكرامنتو كينغز حيث سجل اللاعب بمفرده 31 نقطة.

وكان المنتخبان الصربي والتشيكي تأهلا إلى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) والتي تقام من السادس إلى 12 يوليو 2020 . وحقق المنتخب الصربي انتصاره السادس مقابل هزيمتين في المباريات الثمانية التي خاضها بالبطولة الحالية فيما مني المنتخب التشيكي اليوم بالهزيمة الرابعة له مقابل أربعة انتصارات في البطولة.