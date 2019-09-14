شكرا لقرائتكم مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينتقد طريقة استخدام الحكام للـ"VAR" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طريقة حكام مباريات يوم الجمعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR للقطات تعد واضحة أو واقعية.

وقال الدوخي خلال تقييمه لحكام المباريات: يجب أن لا يستدعى الحكم في هدف الاتحاد الأول، لأن اللاعب كان في موقف سليم وتعد لقطة واقعية، وهي الحال نفسها لهدف الشباب الملغى أمام النصر لذات الأسباب.

وفي تحليله لبعض اللقطات الجدلية، أضاف الدوخي: كان يجب إنذار عبدالله الشامخ بعد تدخله على أمرابط، وهناك ركلة حرة مباشرة لم تحتسب رغم تدخل محمد سالم على حمدالله وكان يجب إنذاره، كما أنه لا توجد ركلة جزاء على مدافع الشباب لأنه كان يحاول إبعاد يده عن الكرة.