شكرا لقرائتكم أمرابط عن الانتقال إلى أهلي جدة: "سامحهم الله" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المغربي نورالدين أمرابط، نجم نادي النصر، أن الإِشاعات التي ربطته بالانتقال إلى أهلي جدة غير صحيحة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يأبه لها إطلاقاً.

وفي لقاء له بعد قمة الجولة الثالثة بين النصر والشباب التي انتهت بالتعادل السلبي، قال أمرابط: نقطة واحدة لا تكفينا نحن دائما نحتاج للنقاط الثلاث، وكانت مباراة كبيرة، ولكن يجب أن نغير طريقة اعتمادنا على اللعب القصير.

ولدى سؤاله عن مبادلته مع لاعب في أهلي جدة، أوضح أمرابط: النصر نفى مبادلتي بلاعب مع أهلي جدة بعدما سألتهم عن الإشاعات المنتشرة، ولا يهمني ما يقولون عني، سامحهم الله.

وانتشرت أخبار في الأسبوع الماضي كشفت بأن إدارة النصر طلبت مبادلة لاعبها أمرابط مقابل لاعب آخر في أهلي جدة، إلا أن إدارة الأخير رفضت العملية.