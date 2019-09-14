محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول في شباك نيوكاسل «فيديو»

الموجز
نجح النجم العربي المصري محمد صلاح في إحراز هدف ليفربول الثالث في شباك فريق نيوكاسل، في المباراة التي تجمعهما حالياً على ملعب أنفيلد، ضمنا منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
والهدف الذي أحرز صلاح هو الثالث لفريقه في المباراة التي شهدت إحراز نيوكاسل لهدف وحيد.
وبذلك يرتفع رصيد أهداف محمد صلاح في بطولة الدوري الانجليزي هذا العام إلى أربعة أهداف، حيث سجل 3 أهداف بواقع "هدف" أمام نورويتش سيتي، و"هدفين" ضد أرسنال.
يذكر أن ليفربول لم يتذوق مرارة الهزيمة أمام نيوكاسل على ملعب أنفيلد في آخر 23 مباراة بينهما، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، مسجلاً في جميع تلك المباريات.
وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: أدريان فى حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، أوكسليد تشامبرلين، ساديو مانى، محمد صلاح، وأوريجي.
بينما جاء تشكيل فريق نيوكاسل على النحو التالي: دوبرافكا فى حراسة المرمى، كرافث، شار، لاسيليس، دوميت، فيليمس، هايدن، شيلفي، أتسو، ألميرون، جويلينتون.
يشار إلى أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.
شاهد الهدف
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