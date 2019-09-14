لاعبو برشلونة يعرضون على النادي المساهمة مادياً في صفقة نيمار









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي عن اسرار جديدة تتعلق بفشل صفقة انتقال المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نادي برشلونة الإسباني .

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لاعبي برشلونة كانوا متحمسين لعودة نيمار الى صفوف الفريق ، وعلى رأسهم اصدقاؤه المقربون على غرار ميسي ولويس سواريز و جيرارد بيكي، و الذين احتفظوا بتواصلهم معه حتى بعد انتقاله إلى فرنسا.

وبلغت درجة الحماس لدى لاعبي برشلونة بأن تقدموا الى مجلس الإدارة بمقترح يتضمن مساهمتهم مادياً في تمويل الصفقة من اجل مساعدة النادي على إبرام التعاقد، ورؤية نيمار مجدداً معهم في الفريق ، وذلك بعدما تردد في مختلف وسائل الاعلام بأن النادي الكتالوني يجد صعوبة في توفير المطالب المالية التي اشترطتها إدارة باريس سان جيرمان بدفع 222 مليون يورو فقط دون إدراج أي لاعب ضمن الصفقة.

يشار الى أن جوسيبب بارتوميو رئيس نادي برشلونة قد أكد في وقت سابق بأن لاعبي الفريق ليس لهم أي تأثير في الانتقالات والتعاقدات التي تبرمها إدارة النادي ، إلا ان صفقة نيمار كانت حالة استثنائية بالنسبة لميسي وزملائه ، بعدما راهنوا على عودته من اجل تعزيز فرصة الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا .

