إدارة برشلونة تدرس منح ليونيل ميسي عقداً مدى الحياة









اسماء السيد - تدرس إدارة برشلونة الإسباني ربط مهاجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد مع النادي مدى الحياة في اول ردة فعل منها على التقارير التي أكدت وجود بند قانوني في عقد اللاعب الحالي يمنحه حرية الانتقال الى نادٍ خارج القارة الأوروبية مع نهاية كل موسم رياضي.

وبحسب ما اوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، فإن إدارة برشلونة تأمل في إقناع ميسي مجدداً بتجديد عقده مع النادي مدى الحياة ، يبقى بموجبه في قلعة "الكامب نو" حتى اعتزاله كرة القدم في العام الذي يختاره لذلك.

وبالتأكيد، فإن عقداً مثل هذا لن يكون مجانياً ، حيث سيشهد تغييراً في شقه المالي من خلال تحسين الراتب السنوي الذي يحصل عليه ميسي حالياً ، و رفعه لحدود قياسية تجعل منه اللاعب الأعلى راتباً بالعالم في غضون الاعوام القادمة.

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هذا ويتضمن عقد مدى الحياة بنداً يمنح ميسي حرية مواصلة اللعب مع برشلونة متى يشاء و حتى خوضه تجربة مع نادي نيو اولد بويز الأرجنتيني مثلما عبر اللاعب عن ذلك في تصريحات سابقة ، على ان يكون بإمكانه العودة إلى النادي بعد اعتزاله اللعب للعمل في منصب إداري او فني.

ورغم ان ادارة برشلونة لا تريد استعجال هذه الخطوة لتفادي إحراج النجم الأرجنتيني ، الا ان رئيس النادي جوسيب بارتوميو و والد اللاعب والقائم على اعماله على اتصال مباشر ومتواصل للحديث عن مستقبل ميسي من اجل التوصل الى اتفاق نهائي يرضي الطرفين .

يشار الى أن مسؤولي برشلونة يدركون جيداً بأن ميسي مستمر في مسيرته الاحترافية حتى شهر يونيو من عام 2022 على الاقل ، وذلك بسبب التزامه مع منتخب بلاده في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر ، وهو الاستحقاق الذي يجبر ميسي على البقاء مع الفريق الكتالوني ليحافظ على مستواه، على ان يركز جهوده مع النادي في حال اعتزاله اللعب دولياً .