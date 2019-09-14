تيوب Shoot: الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت يلا شوت On Sport رابط يوتيوب كورة ستار...

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مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر الآن، وسيرتدي لاعبي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض بعد الاتفاق الذي تم بين الفريقين، فيما يخوض المنافس التيشيرت الأسود، وسيدير اللقاء تحكيمياً أحمد توري حكم ساحة ويعاونه كلاً من ممادي تيري وصديقي سي دي بي، والحكم الرابع سيكون جاكوب كامارا.

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وأعلنت قناة أون سبورت عن إذاعة اللقاء المرتقب على الهواء مباشرة بالتعليق العربي مع الاستوديو التحليلي لتوضيح كافة الجوانب الإيجابية والسلبية بكل فريق.

مباراة الاهلي بث مباشر يلا شوت تبدأ بعد قليل بعد نزول اللاعبين إلى المستطيل الأخضر لإجراء الاحماءات استعدادا لإطلاق صافرة البداية.