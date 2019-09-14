رابط مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر يلا شوت Kora live الاهلي يلا شووت بث مباشر كورة اون لاين ON Sport متعدد الجودات الاسطورة بث مباشر الاهلي، يعود النادي الأهلي من جديد للمباريات بعد فترة توقف كبيرة حيث يبدأها اليوم بمباراة ضد كانو سبورت في بطولة دوري الأبطال الإفريقية ثم يستكمل المباريات بالسوبر المحلي والدوري المصري لاحقا، وتبدو مباراة اليوم مهمة عند الكثير وستكون محل متابعة للجماهير المحبة للنادي للتعرف على شكل الفريق مع الظهور الأول ل”رينيه فايلر”.

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يلا شوت الاهلي، بث مباشر الاهلي يلا شووت Yalla shoot شاهد متش مباراة الاهلي وكانو سبورت اون سبورت ON Sport يوتيوب نقل حصري لايف، رينيه فايلر هو المدير الفني للنادي الأهلي الجديد والذي تولى زمام الأمور الفنية بعد رحيل لاسارتي عقب الخروج من الكأس، وتزداد وتيرة الترقب لهذا المدرب بعد الأنباء التي وردت من الصحف والاعلاميين أنه يقوم بنهج سياسة جيدة مع اللاعبين كل على حدة ويعامل الجميع بشكل جيد مع وجود الانظباط داخل التدريبات، كورة لايف بلس الاهلي.

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الاسطورة بث مباشر الأهلي اليوم كورة لايف Kora online كورة اون لاين بث مباشر الاهلي وكانو سبورت الآن بدون تقطيع كورة ستار المارد الأحمر، وقبل انطلاقة المباراة فقد تأكد غياب المهاجم المغربي وليد أزارو عن الأهلي في هذا اللقاء بعد فحص طبي أجراه طبيب الفريق ثبت من خلاله عدم جاهزيته البدنية لخوض اللقاء وهو ما جعل فايلر يفضل اراحته لاسيما بوجود عدة مبارايات مهمة قادمه أبرزها لقاء السوبر ضد الزمالك يوم الجمعة القادمة وسيكون الاعتماد بشكل كبير على صلاح محسن.

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