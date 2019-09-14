صلاح يُسجل: تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم والعلامة الكاملة تستمر

نقدم نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم، يعود الشغف لجماهير الريدز اليوم حين يشاهدون فريقهم مرة أخرى بعد أسبوعين من التوقف بسبب ” Fifa week” حيث يستضيف ليفربول اليوم على ملعب الأنفيلد فريق نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز والتي يطمح فيها ليفربول في الاستمرار بسلسلة الانتصارات المتوالية والمحافظة على المركز الأول. الاهلي يلا شوت

ليفربول ونيوكاسل

وتنطلق المباراة عند الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت HD2 الناقلة لمبارايات البريميرليج دوما، وتحدث محمد صلاح -النجم المصري وهداف البريميرليج والمتوج بجائزة الحذاء الذهبي لمدة موسمين متتاليين- عن هذا اللقاء مؤكدا أن خصم اليوم متمرس وعنيد وهو ما يجعل مبارياتهم أمامه صعبة سواء على ملعبه أو خارجه.

مباراة ليفربول اليوم

يذكر أن آخر مباريات ليفربول قد شهدت توتراً في العلاقة بين جناحي الفريق السنغالي ساديو ماني والمصري صلاح بعد اتهام ماني له بالأنانية بعد عدم التمرير له في احدى الكرات وهو ما ظهر في انفعاله بطريقة واضحة بغضب شديد بعد استبداله فهل سيتعامل كلوب مع الثنائي بحكمته المعتادة وينهي الخلاف بينهما أم سنشاهد فصلا جديدا في هذا الأمر.

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نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل

ويتطلع الريدز اليوم لمزيد من الأرقام القياسية فبفوز اليوم يصبح ليفربول رابع فريق يفوز في 14 لقاء متتالي في البريميرليج ويرفع سجله ل 42 مباراة بدون هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره ويستمر في الانفراد بصدراة الترتيب

تشكيل ليفربول شهد تغير على مستوى الثلاثي الهجومي: أدريان – أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – فابينيو – فينالدوم – تشامبرلين – ماني – صلاح – أوريجي. وفيرمينو جاء على مقاعد البدلاء

الآن: دخول الجماهير لتجلس في مقاعدها قبل دخول اللاعبن لبداية أحداث الشوط الأول من اللقاء المنتظر بقليل