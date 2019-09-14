صلاح يُسجل: تعرف على نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم والعلامة الكاملة تستمر

نقدم نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم، يعود الشغف لجماهير الريدز اليوم حين يشاهدون فريقهم مرة أخرى بعد أسبوعين من التوقف بسبب ” Fifa week” حيث يستضيف ليفربول اليوم على ملعب الأنفيلد فريق نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز والتي يطمح فيها ليفربول في الاستمرار بسلسلة الانتصارات المتوالية والمحافظة على المركز الأول. الاهلي يلا شوت
ليفربول ونيوكاسل
وتنطلق المباراة عند الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت HD2 الناقلة لمبارايات البريميرليج دوما، وتحدث محمد صلاح -النجم المصري وهداف البريميرليج والمتوج بجائزة الحذاء الذهبي لمدة موسمين متتاليين- عن هذا اللقاء مؤكدا أن خصم اليوم متمرس وعنيد وهو ما يجعل مبارياتهم أمامه صعبة سواء على ملعبه أو خارجه.
مباراة ليفربول اليوم
يذكر أن آخر مباريات ليفربول قد شهدت توتراً في العلاقة بين جناحي الفريق السنغالي ساديو ماني والمصري صلاح بعد اتهام ماني له بالأنانية بعد عدم التمرير له في احدى الكرات وهو ما ظهر في انفعاله بطريقة واضحة بغضب شديد بعد استبداله فهل سيتعامل كلوب مع الثنائي بحكمته المعتادة وينهي الخلاف بينهما أم سنشاهد فصلا جديدا في هذا الأمر.
نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل
ويتطلع الريدز اليوم لمزيد من الأرقام القياسية فبفوز اليوم يصبح ليفربول رابع فريق يفوز في 14 لقاء متتالي في البريميرليج ويرفع سجله ل 42 مباراة بدون هزيمة على ملعبه ووسط جماهيره ويستمر في الانفراد بصدراة الترتيب
تشكيل ليفربول شهد تغير على مستوى الثلاثي الهجومي: أدريان – أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون – فابينيو – فينالدوم – تشامبرلين – ماني – صلاح – أوريجي. وفيرمينو جاء على مقاعد البدلاء
الآن: دخول الجماهير لتجلس في مقاعدها قبل دخول اللاعبن لبداية أحداث الشوط الأول من اللقاء المنتظر بقليل
- بداية الشوط الأول من اللقاء ليفربول على الجهة اليسرى بطاقمه الأساسي، وبداية هجومية كالمعتاد يضع نيوكاسل في وضعية الدفاع في منتصف الملعب فهل سيأتي هدف مبكر يفتح اللقاء والمساحات
- الدقيقة 7: الهدف يأتي ولكن على عكس المتوقع، الضيوف فريق نيوكاسل يونايتد يفتتح التسجيل عن طريق لاعبه فيليز بطريقة مميزة
- الدقيقة 27: لاعبو ليفربول يطالبون بركلة جزاء واضحة والحكم لا يحتسب شئ
- الدقيقة 28: روبترسون يمرر لماني وماني يرد الهدف لنيوكاسل والنتيجة تصبح 1-1 الآن
- الدقيقة 39: تمريرة فيرمينو ثرو باص لماني وخروج الحارس والكرة تتخبط وتتهيأ لماني على خط المرمى الذي يضعها بسهولة ويتقدم بهدفه الثاني له ولفريقه وتصبح النتيجة 2-1 وفرحة كبيرة لكلوب
- نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم ليفربول 2-1
- بداية الشوط الثاني الآن
- الدقيقة 55: تسديدة من فينالدوم يرد عليها أيضا أرنولد وهجوم متوالي من ليفربول لاحراز الهدف الثالث
- الدقيقة 73: محمد صلاح يضيف الهدف الثالث بأسيست رائع وون تو مع فيرمينو والنتيجة 3-1
- نهاية اللقاء “النتيجة” ليفربول 3-1 نيوكاسل