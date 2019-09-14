تألق صلاح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الجولة الخامسة من البريميرليغ

ملخص اهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم، وصل ليفربول إلى النقطة رقم 15 بعد مرور 5 جولات بعد أن نجح في الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الثلاثي الهجومي بقيادة صلاح.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول اليوم

ويخشى فريق ليفربول المفاجأت من نيوكاسل بعد أن نجح نيوكاسل هذا الموسم بالفوز على توتنهام في الجولة الثالثة، وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة نيوكاسل، أدريان حارس العرين، وفي الدفاع الرباعي المميز، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرنسون، وفي منتصف الميدان الثلاثي تشامبرلين، فابينيو، فينالدوم، وفي الخط الأمامي، محمد صلاح، ساديو ماني أوريغي.