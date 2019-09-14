تألق صلاح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الجولة الخامسة من البريميرليغ

ملخص اهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم، وصل ليفربول إلى النقطة رقم 15 بعد مرور 5 جولات بعد أن نجح في الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة اهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الثلاثي الهجومي بقيادة صلاح.
ملخص نتيجة مباراة ليفربول اليوم
ويخشى فريق ليفربول المفاجأت من نيوكاسل بعد أن نجح نيوكاسل هذا الموسم بالفوز على توتنهام في الجولة الثالثة، وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية لمواجهة نيوكاسل، أدريان حارس العرين، وفي الدفاع الرباعي المميز، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرنسون، وفي منتصف الميدان الثلاثي تشامبرلين، فابينيو، فينالدوم، وفي الخط الأمامي، محمد صلاح، ساديو ماني أوريغي.
- بدأت مباراة ليفربول ونيوكاسل سريعة في الدقائق الأولى من جانب الفريقين، ولا تزال النتيجة تعادل سلبي بينهما.
- بيترو فيلميز يتقدم لفريق نيوكاسل في الدقيقة السابعة بهدف مفاجئ في مرمى ليفربول.
- ليفربول يضغط على دفاع نيوكاسل لتسجيل هدف التعادل.
- ساديو ماني يدرك هدف التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 27.
- ساديو ماني يضيف الهدف الثاني لفريقه ليفربول في الدقيقة 40.
- انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف، ننتظر الشوط الثاني للمباراة المثيرة.
- الشوط الثاني بدأ منذ قليل، وهجوم قوي من ليفربول لتأكيد الفوز بالهدف الثالث.
- الدقيقة 71 يسجل الهدف الثالث لفريق ليفربول بعد مهارة وتمريرة رائعة من فرمينهو.