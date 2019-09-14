مباراة الهلال والفيحاء لحظة بلحظة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نقدم لكم نتيجة مباراة الهلال السعودي والفيحاء، الزعيم يواجه الفيحاء في الأسبوع الثالث من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يلتقي الهلال السعودي مع نادي الفيحاء الرياضي في مباراة تحمل طابعاً خاصاً من الندية والإثارة، ويسعى الهلال السعودي إلى عدم التفريط في أي من النقاط طوال الموسم من أجل أن يعزز حظوظه في الحصول على دوري كأس الأمير.

موعد مباراة الهلال والفيحاء دوري كأس الأمير

تنطلق مباراة الهلال والفيحاء اليوم في تمام الساعة 6:40 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد جامعة الملك فهد.

وتُنقل المباراة على القناة السعودية الرياضية 1 بتعليق فارس عوض في مباراة حماسية وسط جمع غفير من الجماهير، كما تشهد المباراة كذلك تطبيق تقنية الفار “VAR”.

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مباراة الهلال والفيحاء اليوم

يلتقي الهلال والفيحاء بعد قليل في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، ومن الجدير بالذكر أن الهلال السعودي يتصدر الدوري برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن أقرب منافسه فريق النصر.

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نتيجة مباراة الهلال والفيحاء لحظة بلحظة

الهلال والفيحاء ALHILAL vs Al fayhaa في مباراة كبيرة ينتظرها عشاق الأزرق بعد غياب طويل عن مباريات الدوري من أجل تأكيد السيادة المحلية؛ لا سيما بعد تعثر فريق النصر بالأمس أمام فريق الشباب فقد أصبحت الفرصة سانحة للهلال للافراد بالصدارة والمنافسة بقوة على لقب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.