تألق الثلاث الهجومي يمنح ليفربول النقطة الخامسة عشر ويتربع في صدارة البريميرليج

لقاء قوي ينتظره متابعو البريميرليج اليوم والذي يجمع بين ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بأربع انتصارات وسجل خالي من الهزائم مع فريق نيوكاسل يونايتد حيث يسعى كل منهما لحصد الثلاث نقاط لاسيما الريدز كون اللقاء على أرضه وبين جماهيره ورغبته في الاستمرار بالصدارة والبعد عن أقرب منافسيه السيتي بطبيعة الحال.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

ولكن مع صعوبة هذا اللقاء فإن ليفربول سيخوض عدة لقاءات أكثر صعوبة تبدأ يوم الثلاثاء برحلة ايطالية أوروبية لملعب سان باولو لمواجهة نابولي في أولى جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي يحمل لقبها الريدز وسيسعون وبكل قوة للمحافظة عليه ثم العودة من هذه الرحلة بمواجهة أخرى نارية أمام البلوز تشيلسي.

وقبل انطلاقة اللقاء فقد احتفل الموقع الرسمي للريدز بفوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في الفريق بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وعمل أسيستين خلال 4 مباريات في الدوري كان أبرزها آداؤه العالي والذي منح ليفربول الفوز في مباراة القمة التي جمعته مع ضيفه الأرسنال في الجولة الثانية والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف

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نتيجة مباراة ليفربول

ويأمل محمد صلاح اليوم التسجيل للحاق بركب المنافسة على الحذاء الذهبي للموسم الثالث حيث لم يسجل صلاح في آخر مباراة ووقف رصيده من الأهداف عند ثلاثة أهداف فقط، يلا شوت ليفربول مو صلاح

وتواجد محمد صلاح بجوار ماني وأوريجي في المقدمة الأمامية للتشكيل الأساسي الذي أعلن عنه يورجن كلوب وشهد تواجد صانع اللعب تشامبرلين مرة أخرى في وسط الملعب

الأن دخول طاقم التحكيم مع اللاعبين من أجل بداية الشوط الأول وجماهير الريدز كعادتها تبدأ في غناء نشيد لن تسير وحدك أبدا