هدف صلاح .. ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل 3-1 في الدوري الانجليزي واهداف الريدز الرائعة

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل، واصل ليفربول تألقه مع بداية الموسم الجديد بعد تحقيق الفوز الخامس على التوالي بالدوري على حساب نيوكاسل بثلاثة اهداف مقابل هدف، سجل أهداف ليفربول ساديو ماني”هدفين” ومحمد صلاح “هدف وحيد” .

ملخص مباراة ليفربول ونيوكاسل

يفتتح ليفربول مباريات اليوم في الجولة الجديدة من الدوري الإنجليزي عندما يستقبل على ملعب أنفليد ضيفه نيوكاسل يونايتد الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاثة من موقعة نيوكاسل اليوم، ليصل للعلامة الكاملة من النقاط في الموسم الجديد من البطولة الإنجليزية، بعد نجاحه في تحقيق اربعة أنتصارات متتالية منذ انطلاق الموسم، وقبل ساعات من موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت تشكيلة ليفربول الرسمية التي أعلنها الألماني يورغن كلوب منذ قليل، العديد من المفاجأت، لعل أبرزها مشاركة تشامبرلين على حساب هيندرسون، ومشاركة أوريغي على حساب فرمينهو في الخط الأمامي.