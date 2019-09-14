ملخص لمسات محمد صلاح أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الانجليزي

واصل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من مواصلة تألقه في الموسم الكروي الحالي مع نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، حيث سجل النجم المصري محمد صلاح، الهدف الثالث للريدز في مرمي نادي نيوكاسل الإنجليزي في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وقد تحصل النجم البرازيلي على الكرة من محمد صلاح، ثم مررها له بصورة رائعة مميزة لينطلق النجم المصري داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفاً رائعاً في الدقيقة 71 من زمن اللقاء، لينجح في إنهاء المباراة بفوز فريقه ومواصلة صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وقد احتفل حساب نادي ليفربول الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف صلاح، وذلك بعدما وصل إلى الهدف رقم 60 في الدوري الإنجليزي في مختلف المباريات سواء مع ليفربول أو تشيلسي الإنجليزي.

كما رفع محمد صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي إلى 4 أهداف، ليواصل المنافسة على صدارة الهدافين مع ساديو ماني وتامي أبرهام لاعب تشيلسي، وأشلي بارنز لاعب بيرنلي، ويسعى النجم المصري محمد صلاح، الحفاظ على رقمه القياسي في الحصول على هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الثالث على التوالي.