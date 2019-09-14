شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة الأربعة الكبار مع لاعبى الاهلي قبل لقاء كانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد لاعبو الاهلي الكبار "حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان" جلسة مطولة مع زملائهم فى الفريق، طالبوهم خلالها بضرورة بذل أقصى جهد وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم أمام كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. ويلتقى الأهلي مع كانو سبورت فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وتحدث اللاعبون الكبار مع زملائهم عن ضرورة الفوز فى لقاء الذهاب، وهو ما يمنح الفريق الأفضلية فى حسم التأهل لدور المجموعات، وأكد اللاعبون الكبار أن الفرق الكبيرة تسعى دائماً لتحقيق هدف واحد وهو الفوز؛ سواء كانت تلعب على ملعبها أو خارجه بصرف النظر عن مكان المباراة. وتعاهد جميع اللاعبين فى نهاية الجلسة على بذل أقصى الجهد فى الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير الأهلي.

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