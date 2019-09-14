شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: جاهزون لمواجهة "طموحات" كانو سبورت ونخشى الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن مباراة الفريق أمام فريق كانو سبورت الغينى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا صعبة للغاية، خاصة أن المنافس لديه طموح فى التأهل لدور المجموعات، ويسعى لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه وسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويلتقى الاهلي مع كانو سبورت فى السادسة مساء اليوم، السبت، بغينيا بتوقيت القاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، نبه على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة لتسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب، مع عدم ترك مساحات أمام المنافس خصوصا فى وسط الملعب.

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وأشار مدير الكرة إلى أن الأجواء فى غينيا الاستوائية جيدة والظروف مناسبة لإقامة المباراة، والتخوف الوحيد يتمثل فى هطول الأمطار بصورة كثيفة؛ الأمر الذى سيؤثر سلبا على أرضية الملعب ويقلل من قدرة اللاعبين على التحكم فى الكرة ولكن فى النهاية لاعبو الأهلى لديهم الخبرات الكافية التى تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الظروف، نظرا للتجارب العديدة التى مروا بها.

وأكد عبد الحفيظ ثقته الكبيرة فى قدرة لاعبى الأهلى على تحقيق الفوز وتسهيل المهمة فى لقاء العودة بالقاهرة من أجل التأهل لدور المجموعات .

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر كثف جلساته مع اللاعبين بهدف تجهزيهم لهذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة.