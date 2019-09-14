شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعاقد مع أبو النصر حلمى 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى غزل المحلة فى التعاقد مع أبو النصر حلمى لاعب أف سى مصر لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع ناديه.

ووقع اللاعب على العقد الجديد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل أعمال اللاعب .

وتعادل فريق طنطا مع غزل المحلة بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد طنطا فى إطار سلسلة اللقاءات الودية التى يخوضها الفريقان استعدادًا للدورى حيث يستعد أبناء السيد البدوى لبداية الدوري، بينما يستعد المحلة لدورى القسم الثانى .

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وقد هتفت جماهير المحلة للاعبيها عقب انتهاء المباراة بعد الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعبون فى ظل التدعيمات القوية التى أبرمها مجلس إدارة النادى بعلم خالد عيد المدير الفنى للفريق .



