شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض رفع الحمل البدنى للاعبين خوفاً من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، رفع الحمل البدنى للاعبين استعداداً لمواجهة الجونة خوفاً من تعرض اللاعبين لإجهاد، مفضلاً التدريب على فترة واحدة لتجهيز لاعبيه وبدنياً استعداداً للموسم الجديد.

ويبدأ الإسماعيلى اليوم، الأحد، استعداداته لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدورى بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران السبت الماضى عقب الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية.

وفى نفس الاطار استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، على إقامة مباراة ودية لفريقه مع الساحل السعودى فى الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة الجونة.

الإسماعيلى حقق انتصاره الــ30 بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا ومنى شباكه بـ 54 هدفاً.