شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيد عبد الحفيظ "بينطق الكورة" مع طفل غيني قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك فيديو يظهر فيه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يتبادل "تنطيق الكرة" مع أحد الأطفال فى ملعب عاصمة غينيا الاستوائية مالابو قبل مواجهة الأحمر مع كانو سبورت .

ونشرت صفحة الأهلى الفيديو الذى يظهر تبادل اللعب و"تنطيق" الكرة مع طفل غينى فى الملعب الذى يستضيف المباراة التى ستقام في السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.