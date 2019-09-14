شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. ON sport تعلن نقل مباراة الاهلى وكانو سبورت فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة أون سبورت نقل مباراة الأهلى وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحصلت قناة أون سبورت على حقوق بث المباراة على الهواء مباشرة، وتنقل المباراة مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها.

وبعد ساعات من الجدل بشأن إذاعة المباراة التى ستجمع بطلي مصر وغينيا الاستوائية، حسمت قناة "أون سبورت" الأمر وأكدت أنها ستنقل مباراة الاهلى وكانو سبورت على الهواء مباشرة.

وتُعد مباراة الأهلى اليوم الأولى للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للفريق، الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.