شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر مشاركة همام طارق مع الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب ظهور العراقى همام طارق فى تشكيلة الدراويش بمباراة أهلى بنى غازى الليبى رغم وصوله ليلة المباراة .

وقال المصدر إن همام طارق وصل لمعسكر الإسماعيلى فى الثالثة والنصف عصر الخميس وتناول وجبة الغذاء مع الفريق ثم شارك فى المران الختامى للدراويش وظهر بشكل مميز للغاية دفع الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق للاستعانة بخدماته فى القائمة النهائية للقاء بل ودفع به فى الشوط الثانى .

وأبدى همام طارق سعادته بالمشاركة فى انتصار فريقه الكبير على أهلى بنى غازى بمستهل مشواره بالبطولة العربية.

وأضاف الدولى العراقى فى تصريحات صحفية: "فوز مهم للغاية فى أول مشاركة احترافية لى مع الفريق".

واختتم حديثه: "مبروك لجماهير الدراويش هذا الفوز الكبير ونعدهم بأن القادم أفضل".

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وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب من دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال .

همام طارق شارك فى بداية الشوط الثانى بدلا من الصاعد الواعد محمد بيومى ولفت الأنظار بشدة، وأظهرت لغة الأرقام أن 60% من تمريراته جاءت للأمام، ودائمًا ما يساهم الدولى العراقى فى صناعة الهجمات للدراويش.

نسبة نجاح همام طارق فى التمريرات القصيرة جيدة للغاية وصلت إلى 85%، أما التمريرات الطولية فبلغت نسبة نجاحها 70، حيث مرر خمس تمريرات منها ثلاثة صحيحة واثنتين خطأ.

قوة همام طارق برزت فى محاولاته على المرمى فقد حاول ثلاث مرات على المرمى دائمًا كان لها خطورة على مرمى المنافس الليبى.

ويعد من أبرز نقاط قوة الدولى العراقى عدم فقدانه للكرات التى يستحوذ عليها ليستحق عقب نهاية المباراة هتاف الجماهير له.

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية، أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد على 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.