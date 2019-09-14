شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قرعة البطولة الأفريقية لأندية اليد لـ20 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تأجيل قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال، والتى كان من المقرر إقامتها اليوم، إلى يوم 20 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تقام القرعة فى نيامى بالنيجر بحضور رئيس الاتحاد الأفريقيى منصور أريمو على هامش بطولة أفريقيا للناشئات مواليد 2002 التى تقام هناك .

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ومن المقرر أن يشارك فى بطولة أفريقيا للأندية من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، حيث ستقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.

تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة باعتباره بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.