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تأجيل قرعة البطولة الأفريقية لأندية اليد لـ20 سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تأجيل قرعة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للرجال، والتى كان من المقرر إقامتها اليوم، إلى يوم 20 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تقام القرعة فى نيامى بالنيجر بحضور رئيس الاتحاد الأفريقيى منصور أريمو على هامش بطولة أفريقيا للناشئات مواليد 2002 التى تقام هناك .

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ومن المقرر أن يشارك فى بطولة أفريقيا للأندية من مصر فريقا الزمالك وسبورتنج، حيث ستقام البطولة فى شهر أكتوبر المقبل بالرأس الأخضر.

تأتى مشاركة الزمالك فى البطولة باعتباره بطل الدورى الممتاز فى الموسم المنتهى بينما سبورتنج يحمل لقب كأس السوبر.


الاتحاد الأفريقى لكرة اليد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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