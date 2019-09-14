شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 14 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مفاجأة.. مدبولى شارك مع الإسماعيلى أمام الأهلى رغم إصابته بفيروس بالمعدة، وتعرف على سبب استبعاد بيكيتى سيلفا من مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى .

مفاجأة.. مدبولى شارك مع الإسماعيلى أمام الأهلى رغم إصابته بفيروس بالمعدة

كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن أحمد مدبولى، الوافد الجديد لصفوف الدراويش، شارك فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى رغم إصابته .

الاهلي ترانزيت "مرتين" فى رحلة العودة للقاهرة بعد مواجهة كانو سبورت

تغادر بعثة الأهلي غينيا الاستوائية فى الحادية عشرة صباح غد، الأحد، بعد خوض مباراة كانو سبورت فى دورى أبطال أفريقيا، ويتخلل رحلة العودة إلى القاهرة التوقف مرتين "ترانزيت"، الأولى فى الكاميرون لمدة ساعة والثانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمدة ساعتين.

تعرف على سبب استبعاد بيكيتى سيلفا من مباراة الإسماعيلى وأهلى بنى غازى

كشف مصدر بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أسباب استبعاد الغينى بيكيتى سيلفا من المشاركة فى مباراة الدراويش مع أهلى بنى غازى الليبى .

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"انضباط" الجبلاية تجهز عقوبات جديدة للقضاء على شغب الملاعب

تعكف لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة على إعداد لائحة جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل، عبر اجتماعات يومية لحسم ملف اللائحة وتسليمها للأندية قبل انطلاق الدورى المصرى الممتاز والمقرر اقامته يوم 21 سبتمبر الجارى.

البوروندى فيستون عبد الرازق مهاجم إنبى الجديد يجتاز الكشف الطبى

اجتاز مهاجم منتخب بوروندى فيستون عبد الرازق، المنضم حديثا إلى صفوف فريق إنبى، الكشف الطبى بعد نجاح الفريق البترولى فى ضمه بصفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

فيديو.. إيهاب جلال يعترف بمفاوضات المنتخب ويؤكد: أنتظر الموافقة على طلباتى

اعترف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، بوجود اتصالات بينه وبين بعض أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتولى تدريب منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

إيهاب جلال يستبعد "موكورو" من مباراة ماليندى.. اعرف السبب

قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة إيهاب جلال، استبعاد شيخ موكورو من حساباته أمام ماليندى بطل زنجبار المقرر لها غدا، الأحد، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.