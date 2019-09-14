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كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات قبل الختام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل مساء اليوم السبت الستار على بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة التى تستضيها مصر على صالتى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية والصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة.

ويتنافس منتخبا أمريكا وإيطاليا على اللقب فى السابعة مساء اليوم بصالة الإسماعيلية التى شهدت الافتتاح المبهر الذى نجحت اللجنة المنظمة، برئاسة أحمد عبد الدايم، فى خروجه بصورة مشرفة نالت إعجاب الجميع وعلى رأسعه مسئولو الاتحاد الدولى.

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ويتنافس منتخبا البرازيل والصين على المركزين الثالث والرابع فى الرابعة عصرا، فيما نجح منتخب مصر فى الوصول إلى المنافسة على المركزين الـ 9 والعاشر فى ظل فوزه على تايلاند 3 / 2 قبل أن يهزم بلغاريا 3 / 1 فى ثانى لقاءات تحديد المراكز.

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وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء، وفى دور المجموعات فاز على منتخبى بورتريكو و الكاميرون 3 /1، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل على صالة هيئة قناة السويس ضمن المجموعة الأولى .

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ويشهد ختام البطولة الاقتصار على مراسم تتويج المنتخبات الثلاث الأولى وأصحاب أحسن المراكز على صعيد اللاعبين وفقا لبروتوكول بطولات العالم بالاتحاد الدولى.

من ناحية أخرى، نظمت اللجنة المنظمة للبطولة رحلات ترفيهية للمنتخبات المشاركة الأربعاء الماضى لزيارة أهرامات الجيزة وقناة السويس.

جولة المنتخبات فى قناة السويس
جولة المنتخبات فى قناة السويس

 

ناشئات الأرجنتين
ناشئات الأرجنتين

 

سيلفى الارجنتين
سيلفى الارجنتين

 

نجمات الأرجنتين 2
نجمات الأرجنتين 2

 

نجمات الارجنتين فى الأهرامات
نجمات الارجنتين فى الأهرامات

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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