شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشاهد متشابهة بين الأهلي والزمالك في أفريقيا قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الأهلي والزمالك تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي لمتابعة مباريات ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه المارد الأحمر نظيره كانو سبورت بطل غينيا في تمام السادسة، فيما يلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت بطل السنغال في تمام الثامنة.

أكثر من مشهد جمع بين الأهلي والزمالك نرصدهم في السطور التالية:

ـ معركة خارج الديار

يخوض الأهلي والزمالك مباراتي الذهاب في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا خارج الديار لأول مرة بالنسخة الحالية، بعد أن خاض الثنائي المصري مباراتي الدور التمهيدي الأول في مصر.

Advertisements

ـ 13/0 تميمة حظ القطبين

كان رقم 13 تميمة حظ الأهلي والزمالك في مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول، حيث تغلب الأهلي على منافسه "اطلع برة" بطل السودان في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 13/0، وبذات النتيجة تغلب الزمالك على ديكاداها بطل الصومال.

ـ أجهزة فنية جديدة

ربما يخوض نادي الزمالك هذه المباراة مع الصيربي ميتشو في الاختبار الأفريقي الثاني للمدير الفني الجديد للقلعة البيضاء بعد مباراة الإياب التي قاداها الصربي أمام ديكاداها، فيما يخوض الأهلي هذه المباراة في المهمة الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء والذي خلف مارتن لاسارتي في الإدارة الفنية.

ـ أون سبورت تنقل المباراتين

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وكانو سبورت، وكذلك مبارارة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال.