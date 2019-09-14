حمدى زكى: نسعى لإعادة الإسماعيلى لمنصات التتويج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حمدى زكى، مهاجم الإسماعيلى، رغبته فى إعادة الدراويش لمنصات التتويج مرة أخرى. وشارك مهاجم سموحة والاتحاد والأهلى الأسبق عند الدقيقة 60 كبديل للنجم وجيه عبد الحكيم الذى سجل هدفين فى أول شوط له بالبطولة العربية بتلك النسخة. وأضاف حمدى زكى، فى تصريحات صحفية، ”نجحنا فى إسعاد جماهير الإسماعيلى، وسنغلق صفحة البطولة العربية ونركز على ما هو مقبل، نريد عودة الإسماعيلي للألقاب من جديد، وذلك لن يأتى دون دعم ومؤازرة الجماهير”. وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بنتيجة 4 – 2 فى مباراة الذهاب من دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال

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