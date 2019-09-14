تقرير.. فيرمينو "بابا نويل" ليفربول.. صانع بهجة صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

لم يحتج سوى لثلاث دقائق فقط، ليمنح روبيرتو فيرمينو واحدة من هداياه المعتادة، بعدما حل بديلًا خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

صنع المهاجم البرازيلي هدفين، ليصبح أحد أبرز المساهمين في فوز خامس على التوالي لفريق ليفربول في بريميرليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف، حافظ به على صدارة جدول الترتيب، دون التفريط في أي نقطة حتى الآن.

مواجهة نيوكاسل أعقبت مواجهة بيرنلي التي شهدت واحدة من أبرز اللقطات المثيرة في موسم ليفربول، عندما انفجر السنغالي ساديو ماني غاضبًا عقب استبداله في اللحظات الأخيرة، وأدرك الجميع أن ذلك الغضب نبع من "أنانية" صلاح في إحدى اللقطات، بعد فضل محاولة مراوغة مدافعي بيرنلي، بدلًا من التمرير لزميله السنغالي الذي كان في موقف سهل للتسجيل.

في لقطة طريفة أعقبت ااموتجهة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، تعمد فيرمينو السير بين صلاح وماني ضاحكًا، في إشارة إلى وجوده كحاجز بين اللاعبين الذين تطورت منافستهما على الأرقام الفردية إلى حد الغضب، بينما بقي فيرمينو مساعدًا للثنائي، ومساهمًا في أغلب أهدافهما مؤخرًا.

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تقمص فيرمينو دور "بابا نويل" في الفريق الأحمر، وقدم الهدية الأولى لماني بعد ثلاث دقائق من دخوله بديلصا للبلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة السابعة والثلاثين، ليعلن عن الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يصنع هدفًا بمهارة عالية لمحمد صلاح في الدقيقة الثانية والسبعين.

ليست المواجهة الأولى في الموسم الحالي التي يصنع فيها فيرمينو "بهجة" صلاح وماني الذين تساويا في صدارة جدول ترتيب هدافي بريميرليج خلال الموسم الماضي، حيث صنع هدفًا لمحمد صلاح خلال مواجهة نورويتش سيتي في الجولة الأولى، وآخر لساديو ماني خلال مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة.

ورغم تراجع أرقام المهاجم البرازيلي عن زميليه صلاح وماني، إلا أن فيرمينو يعد حجر الأساس في القوة الهجومية لفريق ليفربول، حيث يتميز بقدرته على شغل مدافعي الخصوم، والتمرير بمهارة لأحد جناحي الفريق "صلاح وماني" الذين يتحركان بسرعة كبيرة على جانبي الملعب، مستفيدين من المساحات التي تصنعها تحركات فيرمينو.

هدايا فيرمينو لزميليه الذين أصبحا من أبرز نجوم بريميرليج لم تقتصر على الجولات الأخيرة، حيث صنع 20 هدفًا حتى الآن لصلاح وماني فقط، خلال الموسمين الماضيين ومطلع الموسم الجاري، بخلاف العديد من الأهداف التي صنعها لبقية لاعبي الفريق.

سجل فيرمينو هدفين حتى الآن في خمس جولات من عمر بريميرليج، بينما يتساوى صلاح وماني في المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية الإنجليزية، بفضل واضح لمساهمات النجم البرازيلي، الذي لعب دورًا بارزًا أيضًا في تربع ليفربول على الصدارة، وحفاظه على التفوق على مانشستر سيتي حامل اللقب لجولة جديدة.