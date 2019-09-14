محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: انتهت الأزمة المتعلقة ببث مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بعدما حصلت قناة "اون سبورت" على حقوق النقل التلفزيوني. ويلعب الأهلي في السادسة مساء اليوم السبت أمام كانو سبورت ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. ونجحت قناة "اون سبورت" في الحصول على حقوق البث التلفزيوني للمباراة بعد مفاوضات شهدت شد وجذب حتى تم الاتفاق النهائي. الجدير بالذكر، أن "اون سبورت" سوف تقوم ببث مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في الثامنة مساء اليوم السبت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزمة انتهت.. مباراة الأهلي وكانو سبورت عبر "أون سبورت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.