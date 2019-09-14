سيد عبد الحفيظ: مباراة كانو سبورت صعبة للغاية

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي أن مباراة الفريق اليوم أمام فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، خاصة أن المنافس لديه الطموح في التأهل لدور المجموعات ويسعى أيضا لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه وسط جماهيره، وتحقيق نتيجة إيجابية , ولذا فان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر قام بالتنبيه على اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة

لتسجيل هدف مبكر يريح الأعصاب مع عدم ترك مساحات أمام المنافس خصوصا في وسط الملعب.

وأشار مدير الكرة إلى أن الأجواء في غينيا الاستوائية جيدة والظروف مناسبة لإقامة المباراة، والتخوف الوحيد يتمثل في هطول الأمطار بصورة كثيفة؛ الامر الذي سيؤثر سلبا على أرضية الملعب , ويقلل من قدرة اللاعبين

على التحكم في الكرة, ولكن في النهاية لاعبو الاهلي لديهم الخبرات الكافية التي تمكنهم من التعامل مع مثل هذه الظروف، نظرا للتجارب العديدة التي مروا بها.

واكد عبد الحفيظ ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز وتسهيل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة من اجل التأهل لدور المجموعات .

وشدد مدير الكرة على ان الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر كثف جلساته مع اللاعبين بهدف تجهزيهم لهذه المباراة, من اجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمة الاهلي في مباراة العودة بالقاهرة.