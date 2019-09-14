كريم بنزيما يحقق أرقامًا قياسية بعد ثنائيته في ليفانتي

حقق كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الأسبانى رقمين مميزين فى المباراة خلال المباراة التي جمعت بين ليفانتي وريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.
ونجح كريم بنزيما فى تسجيل هدفين فى المباراةالتى فاز بها الميرنجى بنتيجة 3-2، ونشرت شبكة"سكواكا " للإحصائيات ،ان كريم بنزيما تمكن من تسجيل 19 هدفا فى الدورى الأسبانى عام 2019 ،ولم يتفوق على بنيما فى عدد الأهداف سوى ليونيل ميسى نجم برشلونة الذى سجل 21 هدفا بالليجا ، وكيليان مبابى الذلى احرز 21 هدفا ايضا فى الدورى الفرنسى .
كما نشرت ايضا شبكة "اوبتا " للإحصائيات ،ان بنزيما سجل 7 اهداف من عشرةاهداف سجلها ريال مدريد على ملعب البرنابيو ،اربعه منهم برأسه .
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