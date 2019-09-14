فان دايك: فيرمينو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا

أشاد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بزميله البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، وبدوره الذي يقوم به على مستوى الخط الهجومي.
قال فان دايك في تصريحاتعقب المباراة: " فيرمينو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا جميعًا، أنا كلاعب مدافع، أعرف كم من الصعوبة من اللعب أمام لاعب مثله، أنا سعيد أنه معنا بالفريق ".
وصنع فيرمينو الهدف الثاني للريدز في مباراة اليوم أمام نيوكاسل، والتي أنتهت بثلاثية مقابل هدف لصالح ليفربول.
ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة متصدرًا البريميرليج.
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