لجنة الحكام تخاطب اتحادات أوروبية من أجل تعيين حكم أجنبي لمباراة السوبر

خاطبت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اتحادات إيطاليا والنمسا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا وأذربيجان وألمانيا، لتعيين طاقم أجنبي للسوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.

وقرر اتحاد الكرة اقامة المباراة يوم الجمعة المقبل في ملعب برج العرب بالاسكندرية بحضور 10 الاف متفرج. وألمانيا، لتعيين طاقم أجنبي للسوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.وقرر اتحاد الكرة اقامة المباراة يوم الجمعة المقبل في ملعب برج العرب بالاسكندرية بحضور 10 الاف متفرج.

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