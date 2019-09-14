شاهد.. مباراة الأهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم في السادسة ، بتوقيت القاهرة بغينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مواجهة اليوم هي الأولى للأهلي أمام فريق كانو سبورت في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولات الإفريقية، إلا أن الزيارة ليست الأولى للأهلي إلى العاصمة مالابو بعدما سبق لنادي القرن في إفريقيا أن توجه إلى غينيا الاستوائية قبل 13

عاما وتحديدا في نسخة 2006 من دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع ممثلا للنادي الأهلي كل من سمير عدلى مدير العلاقات الخارجية وماهر عبد العزيز المدير الإدارى للفريق والكاميرونى اليم كوناتى ابو بكر مراقب المباراة ومندوب نادى كانو سبورت بالإضافة للحكم الرابع ممثلا لطاقم التحكيم الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت ولم

يستطع المشاركة في الاجتماع الفني.

وخلال الاجتماع اتفق مسئولو الفريقين على ارتداء الأهلى لزيه المعتاد وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض فيما يرتدى فريق كانو سبورت القميص الاسود والشورت الأبيض بالإضافة إلى تحديد موعد وصول الفريقين إلى الملعب قبل المباراة بـ90 دقيقة مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الحكام .

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كما تم الاتفاق على تخصيص المدرج الأيمن للجالية المصرية في غينيا الاستوائية لحضور المباراة وتشجيع الأهلي.

ويلتقى الأهلى وكانو سبورت في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال٣٢ لدوري ابطال إفريقيا.