تعرف على أبرز أرقام ليفربول بعد الفوز على نيوكاسل

إستطاع فريق ليفربول الإنجليزي أن يتفوق على نيوكاسل بثلاث أهداف لهدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي استضافتها أراضي "الأنفيلد".
وبهذا الفوز إستطاع ليفربول أن يحقق العلامة الكاملة بـ 15نقطة، بعد الفوز في الخمس مباريات، للموسم الثاني على التوالي، ليصبح ثالث فريق ينجح في تحقيق هذا الرقم، بعد تشيلسي في موسمي (2009-10\ 2010-11)، ومانشستر سيتي في عامي( 2015-16\2016 -17).
كما أصبح الريدز أول فريق في التاريخ يحقق الفوز في 14 مباراة على التوالي مع تسجيل أكثر من هدف.
وتساوى الريدز مع كلًا من إيفرتون ومانشستر يونايتد بتسجيله 100 هدف في شباك نيوكاسل، بعد أرسنال الذي أحرز 107 .
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