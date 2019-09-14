تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام عن تشكيل السبيرز لمواجهة كريستال بالاس وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز . جاء تشكيل توتنهام أمام كريستال بالاس كالأتى : حراسة المرمي : لوريس . Advertisements خط الدفاع : سيرج اورييه ، توبي الدرويريلد ، فيرتوخين ، روز . خط الوسط : هاري وينكس ، سيسوكو ، إريكسن ، ايريك لاميلا . خط الهجوم : سون ،هاري كين

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