اخبار الرياضه

شاهد..ليفربول يحقق فوزًا هامًا على نيوكاسل ويواصل صدارة البريميرليج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق فوزًا هاًما على نيوكاسل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الخامسة، من الممتاز، "البريميرليج".

افتتح نيوكاسل التسجيل عبر لاعبها ويليمز مهاجم نيوكاسل في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية على يسار حارس ليفربول، لم يتمكن من التصدي لها، ثم

عادل ساديو ماني النتيجة للريدز، وسجل في الدقيقة الـ28 بعد تمريرة من روبرتسون، يسددها ماني بقوة داخل شباك نيوكاسل، ثم عاود ماني التسجيل في الدقيقة 40، بعد خطأ فادح من حارس نيوكاسل.

وتعرض المهاجم البلجيكي أوريجي للإصابة في الدقيقة 40، وحل بديلًا عن البرازيلي فيرمينيو.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح هدف ولا أروع بعد توغل له لحدود منطقة الجزاء، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 71.

Advertisements

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، متبعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 10 نقاط، قبل أن يلعب مباراته اليوم في نفس الجولة أمام نوريتش سيتي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..ليفربول يحقق فوزًا هامًا على نيوكاسل ويواصل صدارة البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا