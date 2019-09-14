شاهد..ليفربول يحقق فوزًا هامًا على نيوكاسل ويواصل صدارة البريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا هاًما على نيوكاسل في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الخامسة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

افتتح نيوكاسل التسجيل عبر لاعبها ويليمز مهاجم نيوكاسل في الدقيقة السابعة بعد تسديدة قوية على يسار حارس ليفربول، لم يتمكن من التصدي لها، ثم

عادل ساديو ماني النتيجة للريدز، وسجل في الدقيقة الـ28 بعد تمريرة من روبرتسون، يسددها ماني بقوة داخل شباك نيوكاسل، ثم عاود ماني التسجيل في الدقيقة 40، بعد خطأ فادح من حارس نيوكاسل.

وتعرض المهاجم البلجيكي أوريجي للإصابة في الدقيقة 40، وحل بديلًا عن البرازيلي فيرمينيو.

وفي الشوط الثاني سجل محمد صلاح هدف ولا أروع بعد توغل له لحدود منطقة الجزاء، مسجلًا الهدف الثالث في الدقيقة 71.

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بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة، متبعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 10 نقاط، قبل أن يلعب مباراته اليوم في نفس الجولة أمام نوريتش سيتي.