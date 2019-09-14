لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل البلوز في مباراة وولفرهامبتون، ضمن الجولة الخامسة من

وستقام المباراة في معقل وولفرهامبتون، في تمام الساعة

الرابعة بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

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خط الدفاع: كريستينسن، روديجير، توموري

خط الوسط: مونت، أزبيلكويتا، جورجينيو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ويليان، أبراهام