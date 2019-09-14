لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل البلوز في مباراة وولفرهامبتون، ضمن الجولة الخامسة منالدوري الإنجليزي.
وستقام المباراة في معقل وولفرهامبتون، في تمام الساعةالرابعة بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل البلوز كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: كريستينسن، روديجير، توموري
خط الوسط: مونت، أزبيلكويتا، جورجينيو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو
خط الهجوم: ويليان، أبراهام
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