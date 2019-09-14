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لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون

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أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق ، تشكيل البلوز في مباراة وولفرهامبتون، ضمن الجولة الخامسة من

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وستقام المباراة في معقل وولفرهامبتون، في تمام الساعة

الرابعة بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل البلوز كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

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خط الدفاع: كريستينسن، روديجير، توموري

خط الوسط: مونت، أزبيلكويتا، جورجينيو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو

خط الهجوم: ويليان، أبراهام

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