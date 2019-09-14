تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز . الممتاز . جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتى : حراسة المرمي : ديفيد دي خيا . Advertisements خط الدفاع : ارون وان بيساكا ، فيكتور ليندلوف ، هاري ماجواير ، اشلي يونج خط الوسط : سكوت مكتوميناي ، ماتيس ،اندرياس بيريرا ، خوان ماتا . خط الهجوم : دانييل جيمس ، ماركوس راشفورد .

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