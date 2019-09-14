أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق لمواجهة ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزيالممتاز .
جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتى :
حراسة المرمي : ديفيد دي خيا .
خط الدفاع : ارون وان بيساكا ، فيكتور ليندلوف ، هاري ماجواير ، اشلي يونج
خط الوسط : سكوت مكتوميناي ، ماتيس ،اندرياس بيريرا ، خوان ماتا .
خط الهجوم : دانييل جيمس ، ماركوس راشفورد .
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتى فى الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.