كورتوا : يجب أن نتحدث مع هازارد ليتفادى هذا الأمر

قال الحارس البلجيكي لنادي ريَال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، أنهم سيعملون على التحدث مع مواطنه ونجم ريال مدريد الجديد، إيدين هازارد، لكي يتفادى بعد الأخطاء والتي كادت تتسبب للنادي الملكي في استقبال هدفين أمام ليفانتي.
وصرح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة أمام ليفانتي قائلا :” هازارد كان قريبا من تسجيل هدف من أول هجمة له .. لكننا نعرفه جيدا يحب هذا الهدوء وتقديم التمريرات الحاسمة”.
وأضاف :” لقد حاول أن يلعب الكرة بالكعب مرتين وفقدناها وكُنا سنستقبل الأهداف .. يجب أن نتحدث معه لتفادي هذه الأمور .. هازارد كان يعتقد أن هُناك مدافع في ظهره”.
وأكد الحارس البلجيكي على أن الرحلات الطويلة رفقة المنتخبات في الفترة الدولية أثرت على اللاعبين.
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