زيدان : لا أبحث عن الأعذار .. ولكن ؟؟

أكد المدير الفني الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أنه لا يبحث عن الأعذار، مُشيرا في نفس الوقت إلى الصعوبات التي واجهها في ظل عدم جاهزية العديد من اللاعبين سواء بداعي العياء أو الإصابة، مشددا على أنه يعمل على الخروج بالأمور الإيجابية من كل مُباراة يخوضها.
وصرح المدير الفني الفرنسي في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراته أمام ليفانتي قائلا :” لا أبحث عن الأعذار ولكن نعمل على الخروج بالأمور الإيجابية من كل مباراة .. نحن نعمل على إقحام لاعبين غير جاهزين بشكل كامل”.
وأضاف :” هازارد لم نود المُخاطرة به منذ البداية .. إنه يحتاج للتدرب أكثر فأكثر لكي يكون جاهزا .. لم يتدرب مع المجموعة سوى 4 مرات”.
وأنهى المدير الفني الفرنسي حديثه قائلا :” أتمنى أن لا يتعرض لاعبون آخرون للإصابة”.
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