معلق بي إن سبورتس “خليل البلوشي” يُغني لصلاح وماني “يا حبيبتي يا مصر”

أشاد معلق قنوات بي إن سبورتس “خليل البلوشي” بالأسلوب الطريف الذي اتبعه النجم المصري “محمد صلاح” لحل سوء التفاهم بينه وبين زميله في ليفربول “ساديو ماني” من قبل العطلة الدولية.

خليل البلوشي أختير للتعليق على المباراة الافتتاحية للجولة الخامسة من البريميرليج بين ليفربول ونيوكاسل ظهر اليوم السبت.

وقال في الدقيقة 60 من أحداث المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد روود “ما فعله محمد صلاح أمر طبيعي ومتوقع من المصريين أصحاب الخلق العالي والضحكة الجميلة وخفة الدم”.

واستغل المعلق العُماني الفرصة للتعبير عن حبه وتقديره للشعب المصري، وبدأ بالترنيم بكلمات رائعة “يا حبيبتي يا مصر” للفنانة المصرية الراحلة “شادية”.

وخص البلوشي بالذكر، المقطع الافتتاحي للأغنية، قائلاً “ما شفش الامل في عيون الولاد وصبايا البلد، ولا شاف العمل سهران ف البلاد والعزم اتولد، ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع مواويل في ليالى القمر”.

وكرر البلوشي “اصله معداش على مصر، اصله معداش على مصر” ثلاث مرات قبل أن يختم حديثه عن موقف صلاح الطريف تجاه زميله ماني.

وكان الفيديو الكوميدي الذي تحدث عنه البلوشي، واستخدمه صلاح لتلطيف الأجواء مع ساديو ماني قبل ساعات من مباراة ليفربول ونيوكاسل، جودته متواضعة للغاية لكنه عَبر عن الصداقة البريئة التي تجمعه بماني.

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وشهد الفيديو لقاء حار بين طفلين أبيض وأسمر يحتضانا بعضهما البعض أمام والد الطفل الأسمر الذي وضع على وجهه صورة “يورجن كلوب”.

وظهر في يد الطفل الأبيض لعبة يحاول الطفل الأسمر الاطلاع عليها قبل أن يركض خلف صديقه للحاق به.

ووضع كذلك على وجه الطفل الأبيض صورة وجه محمد صلاح، ووضع على وجه الطفل الأسمر وجه ساديو ماني.

واستخدم صلاح الفيديو بنشره على حسابيه في “تويتر وإنستاجرام”، للتأكيد على عدم وجود أي مشكلة بينه وبين ساديو ماني أمام جمهور ليفربول، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت لثمانية ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ونشب خلاف بين صلاح وماني خلال مباراة بيرنلي على ملعب تروف مور في الجولة الرابعة من البريميرليج، لعدم تمرير صلاح إلى ماني في أكثر من فرصة، وهو ما اعترض عليه ماني بشكل واضح أمام يورجن كلوب لحظة تغييره في الدقائق الأخيرة (لقراءة القصة كاملة من هنا).

وشهدت مباراة ليفربول ونيوكاسل تسجيل ساديو ماني لهدفين متتاليين بعد أن افتتح الزوار التسجيل، وفي الشوط الثاني أحرز محمد صلاح الهدف الثالث من صناعة فيرمينو، ليتساوى ماني وصلاح في عدد الأهداف هذا الموسم 2020/2019، بأربعة أهداف لكل منهما.