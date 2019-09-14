الأهلي وكانو سبورت على قناة أون سبورت

توصلت قناة أون سبورت المصرية لاتفاق رسمي، عصر اليوم السبت، لنقل مباراة ذهاب دور الـ 32 بين كانو سبورت الغيني والأهلي المصري، في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وكادت المباراة لا تنقل تلفزيونيًا لعدم توصل أي قناة من القنوات المصرية لاتفاق رسمي مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لنقل المباراة على الهواء مباشرة من غينيا الإستوائية، حتى قبل بداية اللقاء بثلاث ساعات فقط.

واتفقت قناة أون سبورت مع الكاف على نقل مباراة الزمالك مع غينراسيون فوت السنغالي لحساب نفس المرحلة من دوري أبطال أفريقيا.

وستقوم قناة صدى البلد بنقل مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.