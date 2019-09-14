اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يوناتيد وليستر سيتي بث مباشر PLUS GOAL كورة لايف رابط ماتش مانشستر يوناتيد جودة متعددة

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في الوقت الذي سيكون مانشستر سيتي غدًا خارج قواعده في مباراة ضد نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي، تستضيف مدينة مانشستر مباراة قطبها الآخر مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، بينما سيكون مانشستر سيتي غدًا خارج قواعده في مباراة ضد نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي، تستضيف مدينة مانشستر مباراة قطبها الآخر مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي بطل موسم 2015-2016، حيث يأمل لاعبو المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير في تحقيق فوز ثانٍ هذا الموسم، بعدما اكتفوا بفوز وتعادلين وخسارة في المباريات الأولى.

وتشهد المباراة خوض قلب دفاع «الشياطين الحمر» هاري ماجواير، مواجهة أولى ضد الفريق الذي انتقل منه هذا الصيف، في صفقة قدرت قيمتها بـ80 مليون جنيه إسترليني، جعلت منه أغلى مدافع في العالم، وسيدخل ليستر المباراة وهو في المركز الثالث بعد انتصارين وتعادلين هذا الموسم، متقدمًا على يونايتد القابع في المركز الثامن.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت جرينتش، وتقام مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، ويدير مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الحكم مارتين أتكينسون، وتنقل مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.