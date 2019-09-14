اونلاين | لينك Second half.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل (الشوط الثاني) بدأت الان liverpool كول كورة Livestream

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينك Second half.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل (الشوط الثاني) بدأت الان liverpool كول كورة Livestream والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كورة لايف KORA LIVE، عندما يستضيف ملعب "آنفيلد"، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كورة أونلاين KORA ONLINE

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كورة أونلاين KORA ONLINE، عندما تنطلق في تمام الحادية عشر والنصف صباح اليوم بتوقيت جرينتش، والثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت تونس، والواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كورة ستار KORA STAR

Advertisements

ونقدم لعشاق الساحرة المستديرة القنوات الناقلة لمباريات الجولة الخامسة للتمتع بمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد كورة ستار KORA STAR، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD2 الناقل الحصري للبطولة، بتعليق المتميز خليل البلوشي، كما يمكنكم الاستمتاع بمشاهدتها عبر قنوات Canal + Sport 2 Polska، Sport TV 2، Canal + Sport France HDKK Sky Sport 1 Deutschland.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل كورة جول KORA GOAL

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في مواصلة نتائجة الإيجابية منذذ انطلاق الموسم الجديد لبطولة البريمير ليج، التي يحتل الريدز صدارتها برصيد 12 نقطة، حيث لم يسقظ الريدز في أي مباراة بالدوري حتى الآن، ويتطلع لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظفر بنقاط المباراة.

حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريز على قوة هجومه المتمثلة في الدولي المصري محمد صلاح ، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو، حيث يأمل كلوب في انهاء الأزمة التي جمعته مع زميله ماني في مباراة بيرنلي الأخير، حيث شهدت انفعال كبير من قبل ماني على تصرف صلاح بعدم تمرير الكرة إليه ، ووضعه منفردًا بحارس بيرنلي، ولكن صلاح أنهى الأمرور بفيديو كوميدي على تويتر.

بث مباشر Liverpool PLUS، بينما يتطلع نيوكاسل يونايتد لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي وبطل السوبر الأوروبي.