اونلاين | كورة ستار yalla shoot مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر YALLA GOAL كورة لايف جول ريال مدريد بث مباشر NEW

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شاهد بث مباشر مباريات الدوري الاسباني KORA ONLINE TV، حيث يلتقي اليوم السبت 14 – 9 – 2019، فريق ريال مدريد الاسباني بقيادة مدربه زين الدين زيدان، مع فريق ليفانتي، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة، من عمر مسابقة الليجا الاسبانية، شاهد مباشرة KORA PLUS مباراة الملكي مباشر اليوم.

يدخل نادي ريال مدريد بقيادة زيدان مباراة اليوم ضد ليفانتي مستهدفًا تحقيق الثلاث نقاط من أجل تعديل نتائج الفريق بعد البداية المخيبة لليجا الاسبانية، حيث يحتل الفريق الملكي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين وفوز وحيد خلال المباريات الثلاث الماضية، ويحاول الريال تحقيق الفوز في مباراة اليوم لملاحقة جاره اللدود أتليتكو مدريد على صدارة البطولة.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم ضد ليفانتي بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونسو أريولا، ألتوب.

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خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، خاميس رودريجيز.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي KORA2DAY في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي، اليوم السبت الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، لعام 2019، شاهد بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم KORA ONLINE، تابع لايف مباراة الليجا بدون تقطيع على YALL GOAL.