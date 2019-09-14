اونلاين | مشاهدة أهداف ليفربول Sadio Mane.. بث مباشر ليفربول 2-1 نيوكاسل.. مشاهدة أهداف ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة أهداف ليفربول Sadio Mane.. بث مباشر ليفربول 2-1 نيوكاسل.. مشاهدة أهداف ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متابعة البث المباشر لمواجهة فريق ليفربول في مباراة تعد هامة للغاية أمام فريق نيوكاسل يونايتد، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق نيوكاسل يونايتد يوم 14 سبتمبر في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، YALA KOORA بينما ستقام في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA SHOOOT PLUS.

كورة لايف وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق نيوكاسل عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 GOAL KOORA.

جول كورة واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها مباراته أمام فريق نيوكاسل بالبريميرليج KOORA STAR.

وجاءت التشكيلة كالتالي :-

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حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

كورة ستار ويحتل فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، حيث نجح في الفوز بجميع مبارياته حتى الآن في البريميرليج، وذلك بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في البطولة برصيد 10 نقاط YALA KOORA.