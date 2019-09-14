اونلاين | رابط يوتيوب .. مشاهدة مباراة ليفربول HD بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل (الشوط الثاني) مشاهدة أهداف ليفربول ساديو ماني

رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول أمام فريق نيوكاسل يونايتد كورة لايف kooora live، اليوم السبت 14 سبتمبر على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى فريق ليفربول لحصد نقاط المباراة وتحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز في المبارايات الاربع السابقة وحصد 12 نقطة جعلت الفريق في صدارة الدوري .

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر يلا شوت بلس yalaa shoot plas والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، YALA KOORA بينما ستقام في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية YALA SHOOOT PLUS، و تذاع مباراة فريق ليفربول مع فريق نيوكاسل عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 GOA.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من :-

وجاءت التشكيلة كالتالي :-

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حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : فابينهو - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

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