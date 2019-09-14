رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت ظهر اليوم على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميير ليج الممتا لكرة القدم.
محمد صلاح وماني يقودان ليفربول للفوز على نيوكاسل
قطار الريدز لم يتوقف في البريميرليج، حيث ألحق فريق نيوكاسل ضمن قائمة ضحاياه ويصل للنقطة 15 بعدما حقق الانتصار في 5 مباريات متتالية.