رياضة | ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت ظهر اليوم على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميير ليج الممتا لكرة القدم.

محمد صلاح وماني يقودان ليفربول للفوز على نيوكاسل